Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
0:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
22 окт. 1999, 23:00 МСК
22.10.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы