Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
1:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
17 мая 1996, 23:00 МСК
17.05.1996, 23:00 МСК
пятница
Составы