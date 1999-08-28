Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
27 авг. 1999, 23:00 МСК
27.08.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы