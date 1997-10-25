Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
0:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
24 окт. 1997, 23:00 МСК
24.10.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы