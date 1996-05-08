Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
2:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
7 мая 1996, 23:00 МСК
7.05.1996, 23:00 МСК
вторник
Составы