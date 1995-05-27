Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
0:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
26 мая 1995, 23:00 МСК
26.05.1995, 23:00 МСК
пятница
Составы