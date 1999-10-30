Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
3:2
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
29 окт. 1999, 23:00 МСК
29.10.1999, 23:00 МСК
пятница
Составы