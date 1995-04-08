Локомотив НН - Черноморец: 07 апреля 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
0:1

Локомотив НН - Черноморец: 07 апреля 1995 смотреть онлайн

Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
7 апр. 1995, 23:00 МСК
7.04.1995, 23:00 МСК
пятница
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Черноморец
мин
1
Шогенов
Азамат Шогенов
5
Гараев
Виктор Гараев
18
Курбанов
Игорь Курбанов
9
Ахмедханов
Ризван Ахмедханов
11
Антонов
Антон Антонов
2
Гришин
Никита Гришин
3
Омаров
Мурад Омаров
8
Панамарев
Никита Панамарев
24
Будагян
Юрий Будагян
19
Тимошенко
Иван Тимошенко
Запасные
22
Аверкиев
Вадим Аверкиев
-
21
Мустафин
Темур Мустафин
-
6
Пацев
Денис Пацев
-
13
Кириленко
Владислав Кириленко
-
17
Смыр
Гудиса Смыр
-
25
Матюшенко
Иван Матюшенко
-
23
Барцов
Алексей Барцов
-

События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

12.11.2000 12 нояб. 2000 вс -:-
Черноморец
2 : 0
Локомотив НН
12.11.2000 12 нояб. 2000 вс -:-
Черноморец
2
Локомотив НН
0
25.03.2000 25 марта 2000 сб -:-
Локомотив НН
0 : 0
Черноморец
25.03.2000 25 марта 2000 сб -:-
Локомотив НН
0
Черноморец
0
29.10.1999 29 окт. 1999 пт 23:00
Локомотив НН
3 : 2
Черноморец
29.10.1999 29 окт. 1999 пт 23:00
Локомотив НН
3
Черноморец
2
06.07.1999 06 июля 1999 вт 23:00
Черноморец
0 : 1
Локомотив НН
06.07.1999 06 июля 1999 вт 23:00
Черноморец
0
Локомотив НН
1
13.10.1997 13 окт. 1997 пн 23:00
Черноморец
3 : 0
Локомотив НН
13.10.1997 13 окт. 1997 пн 23:00
Черноморец
3
Локомотив НН
0
17.06.1997 17 июня 1997 вт 23:00
Локомотив НН
2 : 3
Черноморец
17.06.1997 17 июня 1997 вт 23:00
Локомотив НН
2
Черноморец
3
26.07.1996 26 июля 1996 пт 23:00
Черноморец
3 : 0
Локомотив НН
26.07.1996 26 июля 1996 пт 23:00
Черноморец
3
Локомотив НН
0
30.03.1996 30 марта 1996 сб -:-
Локомотив НН
2 : 0
Черноморец
30.03.1996 30 марта 1996 сб -:-
Локомотив НН
2
Черноморец
0
26.10.1995 26 окт. 1995 чт -:-
Черноморец
2 : 3
Локомотив НН
26.10.1995 26 окт. 1995 чт -:-
Черноморец
2
Локомотив НН
3
07.04.1995 07 апр. 1995 пт 23:00
Локомотив НН
0 : 1
Черноморец
07.04.1995 07 апр. 1995 пт 23:00
Локомотив НН
0
Черноморец
1

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