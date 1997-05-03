Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
1:3
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
2 мая 1997, 23:00 МСК
2.05.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы