Локомотив НН - Сатурн: 02 апреля 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Локомотив НН
Нижний Новгород
0:1

Локомотив НН - Сатурн: 02 апреля 1999 смотреть онлайн

Матч завершен
Сатурн
Раменское
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
2 апр. 1999, 23:00 МСК
2.04.1999, 23:00 МСК
пятница
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Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

05.11.2000 05 нояб. 2000 вс -:-
Локомотив НН
0 : 0
Сатурн
05.11.2000 05 нояб. 2000 вс -:-
Локомотив НН
0
Сатурн
0
26.06.2000 26 июня 2000 пн 23:00
Сатурн
1 : 0
Локомотив НН
26.06.2000 26 июня 2000 пн 23:00
Сатурн
1
Локомотив НН
0
08.11.1999 08 нояб. 1999 пн -:-
Сатурн
1 : 1
Локомотив НН
08.11.1999 08 нояб. 1999 пн -:-
Сатурн
1
Локомотив НН
1
02.04.1999 02 апр. 1999 пт 23:00
Локомотив НН
0 : 1
Сатурн
02.04.1999 02 апр. 1999 пт 23:00
Локомотив НН
0
Сатурн
1

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