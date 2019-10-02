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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Мане 9
Робертсон 25
Салах 36
Салах 69
4:3
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Хванг 39
Минамино 56
Холанд 60
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов,
2 тур
2 окт. 2019, 22:00 МСК
2.10.2019, 22:00 МСК
среда
Андреас Экберг
Андреас Экберг
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
62
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
64
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
13
Адриан
Адриан
90
3
Фабиньо
Фабиньо
90
11
Салах
Мохамед Салах
36'
69'
36', 69'
90
10
Мане
Садио Мане
9'
9'
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
25'
25'
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
Запасные
62
Келлехер
Куивин Келлехер
6
Ловрен
Деян Ловрен
7
Милнер
Джеймс Милнер
20
Лаллана
Адам Лаллана
8
Кейта
Наби Кейта
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
27
Ориги
Дивок Ориги
Зальцбург
мин
17
Ульмер
Андреас Ульмер
90
16
Юнузович
Златко Юнузович
78
18
Минамино
Такуми Минамино
56'
56'
90
39
Вебер
Максимилиан Вебер
90
1
Станкович
Чикан Станкович
90
9
Хванг
Хи-Чан Хванг
39'
39'
90
14
Собослай
Доминик Собослай
71
6
Онгуене
Жером Онгуене
90
43
Кристенсен
Расмус Кристенсен
90
45
Мвепу
Энок Мвепу
90
20
Дака
Патсон Дака
56
Запасные
23
Кен
Филипп Кен
25
Фаркаш
Патрик Фаркаш
15
Рамальо
Андре Рамальо
4
Ашимеру
Маджид Ашимеру
37
Окугава
Масайя Окугава
30
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
60'
7
Койта
Секу Койта