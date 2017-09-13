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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Фирмино 21
Салах 37
2:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Бен-Йеддер 5
Корреа 72
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
13 сент. 2017, 21:45 МСК
13.09.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
18
Морено
Альберто Морено
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
23
Джан
Эмре Джан
90
19
Мане
Садио Мане
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
21'
21'
90
11
Салах
Мохамед Салах
37'
37'
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
17
Клаван
Рагнар Клаван
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
7
Милнер
Джеймс Милнер
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
15
Старридж
Даниэль Старридж
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
Севилья
мин
1
Серхио Рико
Серхио Рико
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
4
Кьер
Симон Кьер
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
25
Меркадо
Габриэль Меркадо
90
16
Навас
Хесус Навас
90
10
Банега
Эвер Банега
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
11
Корреа
Хоакин Корреа
72'
72'
90
14
Писсаро
Гидо Писсаро
90
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
5'
5'
90
Запасные
13
Сорья
Давид Сорья
2
Корчиа
Себастьен Корчиа
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
6
Карришу
Даниэль Карришу
17
Сарабия
Пабло Сарабия
20
Муриэль
Луис Муриэль
22
Васкес
Франко Васкес