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Ливерпуль VS ПСЖ
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Ливерпуль - ПСЖ: 18 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
3:2
Ливерпуль - ПСЖ: 18 сентября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
18 сент. 2018, 22:00 МСК
18.09.2018, 22:00 МСК
вторник
Чунейт Чакир
Чунейт Чакир
Главный Судья
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События
Матч окончен 3:2
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
28.11.2018
28 нояб. 2018
ср
23:00
ПСЖ
2 : 1
Ливерпуль
28.11.2018
28 нояб. 2018
ср
23:00
ПСЖ
2
Ливерпуль
1
18.09.2018
18 сент. 2018
вт
22:00
Ливерпуль
3 : 2
ПСЖ
18.09.2018
18 сент. 2018
вт
22:00
Ливерпуль
3
ПСЖ
2
Новости
Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Рэпер подал в суд на Старриджа. Говорит, что он вернул ему пропавшего шпица и не получил обещанные $30к
#Дэниэл Старридж
25 мая, 19:33
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»
#Алиссон
16 мая, 21:04
Хитрости клубов во время фанатских протестов: «Ливерпуль» запустил автобус-приманку, игроки «МЮ» приехали заранее
#АПЛ
13 мая, 21:08
Английские фанаты снова напали на автобус «Реала»: сейчас закидали шашками и обматерили Переса
#Реал
05 мая, 23:19
Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
#Фернандиньо
05 мая, 01:12
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
#
Новости матча
🏴 Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в товарищеской игре
1
03 июня, 20:50
1
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
«РБ Лейпциг» продал Конате в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро. В 2017-м он приходил в клуб свободным агентом
28 мая, 15:18
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Джеррард стал седьмым игроком Зала славы Английской премьер-лиги
20 мая, 13:10
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
Алиссон забил за «Ливерпуль» в матче АПЛ. Это первый гол вратаря в истории клуба
16 мая, 20:32