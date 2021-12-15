Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед: 15 декабря 2021 смотреть онлайн

Ливерпуль
Ливерпуль
-:-

Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед: 15 декабря 2021 смотреть онлайн

Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
15 дек. 2021, 23:00 МСК
15.12.2021, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп
Ньюкасл Юнайтед
мин
1
Дубравка
Мартин Дубравка
11
Ритчи
Мэтт Ритчи
3
Дамметт
Пол Дамметт
18
Фернандес
Федерико Фернандес
17
Крафт
Эмиль Крафт
8
Шелви
Джонджо Шелви
28
Уиллок
Джозеф Уиллок
36
Лонгстафф
Шон Лонгстафф
24
Альмирон
Мигель Альмирон
23
Мерфи
Джейкоб Мерфи
10
Сен-Максимен
Аллен Сен-Максимен
Запасные
29
Гиллеспи
Марк Гиллеспи
-
2
Кларк
Киран Кларк
-
19
Манкильо
Хавьер Манкильо
-
5
Шер
Фабиан Шер
-
15
Льюис
Джамаль Льюис
-
16
Хендрик
Джеффри Хендрик
-
4
Лонгстафф
Мэттью Лонгстафф
-
7
Кэрролл
Энди Кэрролл
-
12
Гэйл
Дуайт Гэйл
-
Главный тренер
Стив Брюс

Прошлые матчи

24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:30
Ливерпуль
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:30
Ливерпуль
1
Ньюкасл Юнайтед
1
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 23:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Ливерпуль
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 23:00
Ньюкасл Юнайтед
0
Ливерпуль
0
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 3
Ливерпуль
26.07.2020 26 июля 2020 вс 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1
Ливерпуль
3
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 14:30
Ливерпуль
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 14:30
Ливерпуль
3
Ньюкасл Юнайтед
1
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:45
Ньюкасл Юнайтед
2 : 3
Ливерпуль
04.05.2019 04 мая 2019 сб 21:45
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
3
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 18:00
Ливерпуль
4 : 0
Ньюкасл Юнайтед
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 18:00
Ливерпуль
4
Ньюкасл Юнайтед
0
03.03.2018 03 марта 2018 сб 20:30
Ливерпуль
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
03.03.2018 03 марта 2018 сб 20:30
Ливерпуль
2
Ньюкасл Юнайтед
0
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 18:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Ливерпуль
01.10.2017 01 окт. 2017 вс 18:30
Ньюкасл Юнайтед
1
Ливерпуль
1
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 17:00
Ливерпуль
2 : 2
Ньюкасл Юнайтед
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 17:00
Ливерпуль
2
Ньюкасл Юнайтед
2
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 19:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Ливерпуль
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 19:00
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
0
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 22:00
Ливерпуль
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
13.04.2015 13 апр. 2015 пн 22:00
Ливерпуль
2
Ньюкасл Юнайтед
0
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 15:45
Ньюкасл Юнайтед
1 : 0
Ливерпуль
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 15:45
Ньюкасл Юнайтед
1
Ливерпуль
0
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Ливерпуль
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
11.05.2014 11 мая 2014 вс 17:00
Ливерпуль
2
Ньюкасл Юнайтед
1
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 14:45
Ньюкасл Юнайтед
2 : 2
Ливерпуль
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 14:45
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
2
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 19:30
Ньюкасл Юнайтед
0 : 6
Ливерпуль
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 19:30
Ньюкасл Юнайтед
0
Ливерпуль
6
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 19:00
Ливерпуль
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 19:00
Ливерпуль
1
Ньюкасл Юнайтед
1
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 15:30
Ньюкасл Юнайтед
2 : 0
Ливерпуль
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 15:30
Ньюкасл Юнайтед
2
Ливерпуль
0
30.12.2011 30 дек. 2011 пт 22:45
Ливерпуль
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
30.12.2011 30 дек. 2011 пт 22:45
Ливерпуль
3
Ньюкасл Юнайтед
1
01.05.2011 01 мая 2011 вс 14:00
Ливерпуль
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
01.05.2011 01 мая 2011 вс 14:00
Ливерпуль
3
Ньюкасл Юнайтед
0
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
3 : 1
Ливерпуль
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 20:30
Ньюкасл Юнайтед
3
Ливерпуль
1

Новости

Гризманн троллит Мбаппе: купил его у себя в Football Manager. В «Ньюкасл»! Мбаппе недоволен: «Там не очень тепло»
#Антуан Гризманн
08 июня, 22:04
Рэпер подал в суд на Старриджа. Говорит, что он вернул ему пропавшего шпица и не получил обещанные $30к
#Дэниэл Старридж
25 мая, 19:33
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»
#Алиссон
16 мая, 21:04
Хитрости клубов во время фанатских протестов: «Ливерпуль» запустил автобус-приманку, игроки «МЮ» приехали заранее
#АПЛ
13 мая, 21:08
Английские фанаты снова напали на автобус «Реала»: сейчас закидали шашками и обматерили Переса
#Реал
05 мая, 23:19
Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры
#АПЛ
02 мая, 18:20
Шкртел − отважный, железный, корявый, с кучей швов на голове. Сейчас таких почти нет
#Мартин Шкртел
10 марта, 17:42
# Новости матча
Вейналдум забил третий гол на Евро-2020. За 38 матчей АПЛ – только два
21 июня, 20:27
Вейналдум за тайм против Украины нанес больше ударов, чем за все матчи сезона в ЛЧ за «Ливерпуль». А потом забил гол
13 июня, 23:20
Вейналдум – игрок «ПСЖ». Он подписал контракт на три года
10 июня, 16:34
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в товарищеской игре
1
03 июня, 20:50
1
«РБ Лейпциг» продал Конате в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро. В 2017-м он приходил в клуб свободным агентом
28 мая, 15:18
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Джеррард стал седьмым игроком Зала славы Английской премьер-лиги
20 мая, 13:10
Алиссон забил за «Ливерпуль» в матче АПЛ. Это первый гол вратаря в истории клуба
16 мая, 20:32