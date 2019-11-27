Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Ловрен 65
1:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Мертенс 21
Лига чемпионов, 5 тур

Лига чемпионов,

5 тур
27 нояб. 2019, 23:00 МСК
27.11.2019, 23:00 МСК
среда
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
7
Милнер
Джеймс Милнер
78
6
Ловрен
Деян Ловрен
65'
65'
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Фабиньо
Фабиньо
19
11
Салах
Мохамед Салах
90
10
Мане
Садио Мане
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
12
Гомес
Джо Гомес
57
1
Алисон
Алисон
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
20
Лаллана
Адам Лаллана
23
Шакири
Джердан Шакири
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
27
Ориги
Дивок Ориги
Наполи
мин
14
Мертенс
Дрис Мертенс
21'
21'
81
44
Манолас
Костас Манолас
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
5
Аллан
Аллан
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
20
Зелински
Петр Зелински
85
1
Мерет
Алекс Мерет
90
6
Мариу Руй
Мариу Руй
90
8
Руис
Фабиан Руис
90
11
Лосано
Ирвинг Лосано
72
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
Запасные
25
Оспина
Давид Оспина
13
Луперто
Себастьяно Луперто
34
Юнес
Армин Юнес
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
7
Кальехон
Хосе Кальехон