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Ливерпуль VS Манчестер Юнайтед
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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: 19 марта 2022 смотреть онлайн
Ливерпуль
Ливерпуль
-:-
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед: 19 марта 2022 смотреть онлайн
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 30 тур
АПЛ,
30 тур
Англия
19 марта 2022, 18:00 МСК
19.03.2022, 18:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Юнайтед
мин
1
Де Хеа
Давид Де Хеа
23
Шоу
Люк Шоу
2
Линделеф
Виктор Линделеф
3
Байи
Эрик Байи
29
Ван-Биссака
Аарон Ван-Биссака
39
Мактоминей
Скотт Мактоминей
6
Погба
Поль Погба
18
Фернандеш
Бруну Фернандеш
11
Гринвуд
Мэйсон Гринвуд
7
Кавани
Эдинсон Кавани
10
Рэшфорд
Маркус Рэшфорд
Запасные
26
Хендерсон
Дин Хендерсон
-
13
Грант
Ли Грант
-
27
Теллес
Алекс Теллес
-
5
Магуайр
Гарри Магуайр
-
38
Туанзебе
Аксель Туанзебе
-
33
Уильямс
Брендон Уильямс
-
8
Мата
Хуан Мата
-
31
Матич
Неманья Матич
-
17
Фред
Фред
-
34
ван де Бек
Донни ван де Бек
-
21
Джеймс
Даниэль Джеймс
-
19
Диалло
Амад Диалло
-
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Прошлые матчи
13.05.2021
13 мая 2021
чт
22:15
Манчестер Юнайтед
2 : 4
Ливерпуль
13.05.2021
13 мая 2021
чт
22:15
Манчестер Юнайтед
2
Ливерпуль
4
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Ливерпуль
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:00
Манчестер Юнайтед
3
Ливерпуль
2
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
19:30
Ливерпуль
0 : 0
Манчестер Юнайтед
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
19:30
Ливерпуль
0
Манчестер Юнайтед
0
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
19:30
Ливерпуль
2 : 0
Манчестер Юнайтед
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
19:30
Ливерпуль
2
Манчестер Юнайтед
0
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:30
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Ливерпуль
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:30
Манчестер Юнайтед
1
Ливерпуль
1
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:05
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Ливерпуль
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:05
Манчестер Юнайтед
0
Ливерпуль
0
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
19:00
Ливерпуль
3 : 1
Манчестер Юнайтед
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
19:00
Ливерпуль
3
Манчестер Юнайтед
1
10.03.2018
10 марта 2018
сб
15:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Ливерпуль
10.03.2018
10 марта 2018
сб
15:30
Манчестер Юнайтед
2
Ливерпуль
1
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:30
Ливерпуль
0 : 0
Манчестер Юнайтед
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:30
Ливерпуль
0
Манчестер Юнайтед
0
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
19:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Ливерпуль
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
19:00
Манчестер Юнайтед
1
Ливерпуль
1
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
22:00
Ливерпуль
0 : 0
Манчестер Юнайтед
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
22:00
Ливерпуль
0
Манчестер Юнайтед
0
17.03.2016
17 марта 2016
чт
23:05
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Ливерпуль
17.03.2016
17 марта 2016
чт
23:05
Манчестер Юнайтед
1
Ливерпуль
1
10.03.2016
10 марта 2016
чт
23:05
Ливерпуль
2 : 0
Манчестер Юнайтед
10.03.2016
10 марта 2016
чт
23:05
Ливерпуль
2
Манчестер Юнайтед
0
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:05
Ливерпуль
0 : 1
Манчестер Юнайтед
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:05
Ливерпуль
0
Манчестер Юнайтед
1
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Ливерпуль
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
19:30
Манчестер Юнайтед
3
Ливерпуль
1
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:30
Ливерпуль
1 : 2
Манчестер Юнайтед
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:30
Ливерпуль
1
Манчестер Юнайтед
2
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
16:30
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Ливерпуль
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
16:30
Манчестер Юнайтед
3
Ливерпуль
0
16.03.2014
16 марта 2014
вс
16:30
Манчестер Юнайтед
0 : 3
Ливерпуль
16.03.2014
16 марта 2014
вс
16:30
Манчестер Юнайтед
0
Ливерпуль
3
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
15:30
Ливерпуль
1 : 0
Манчестер Юнайтед
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
15:30
Ливерпуль
1
Манчестер Юнайтед
0
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
16:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Ливерпуль
13.01.2013
13 янв. 2013
вс
16:30
Манчестер Юнайтед
2
Ливерпуль
1
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