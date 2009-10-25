Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Квинси Промес
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
Косово
Португалия
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Торрес 67
Н'Гог 90
2:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
25 окт. 2009, 17:00 МСК
25.10.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
90
0
Кейт
Дирк Кейт
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
67'
67'
81
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Шкртел
Мартин Шкртел
0
Дежен
Давид Дежен
0
Спиринг
Джей Спиринг
0
Воронин
Андрей Воронин
0
Бабел
Райан Бабел
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
90'
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
75
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Руни
Уэйн Руни
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
75
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Невилл
Гари Невилл
0
Эванс
Джонни Эванс
0
Фабио
Фабио
0
Андерсон
Андерсон
0
Нани
Нани
0
Оуэн
Майкл Оуэн