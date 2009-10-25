Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Торрес 67
Н'Гог 90
2:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
25 окт. 2009, 17:00 МСК
25.10.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
90
0
Кейт
Дирк Кейт
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
67'
67'
81
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Шкртел
Мартин Шкртел
0
Дежен
Давид Дежен
0
Спиринг
Джей Спиринг
0
Воронин
Андрей Воронин
0
Бабел
Райан Бабел
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
90'
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
75
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Руни
Уэйн Руни
90
0
Бербатов
Димитар Бербатов
75
Запасные
0
Фостер
Бен Фостер
0
Невилл
Гари Невилл
0
Эванс
Джонни Эванс
0
Фабио
Фабио
0
Андерсон
Андерсон
0
Нани
Нани
0
Оуэн
Майкл Оуэн