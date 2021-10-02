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Ливерпуль VS Манчестер Сити
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Ливерпуль - Манчестер Сити: 02 октября 2021 смотреть онлайн
Ливерпуль
Ливерпуль
-:-
Ливерпуль - Манчестер Сити: 02 октября 2021 смотреть онлайн
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
2 окт. 2021, 17:00 МСК
2.10.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Прошлые матчи
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:30
Ливерпуль
1 : 4
Манчестер Сити
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
19:30
Ливерпуль
1
Манчестер Сити
4
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:30
Манчестер Сити
1 : 1
Ливерпуль
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:30
Манчестер Сити
1
Ливерпуль
1
02.07.2020
02 июля 2020
чт
22:15
Манчестер Сити
4 : 0
Ливерпуль
02.07.2020
02 июля 2020
чт
22:15
Манчестер Сити
4
Ливерпуль
0
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:30
Ливерпуль
3 : 1
Манчестер Сити
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:30
Ливерпуль
3
Манчестер Сити
1
03.01.2019
03 янв. 2019
чт
23:00
Манчестер Сити
2 : 1
Ливерпуль
03.01.2019
03 янв. 2019
чт
23:00
Манчестер Сити
2
Ливерпуль
1
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
18:30
Ливерпуль
0 : 0
Манчестер Сити
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
18:30
Ливерпуль
0
Манчестер Сити
0
10.04.2018
10 апр. 2018
вт
21:45
Манчестер Сити
1 : 2
Ливерпуль
10.04.2018
10 апр. 2018
вт
21:45
Манчестер Сити
1
Ливерпуль
2
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
21:45
Ливерпуль
3 : 0
Манчестер Сити
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
21:45
Ливерпуль
3
Манчестер Сити
0
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
19:00
Ливерпуль
4 : 3
Манчестер Сити
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
19:00
Ливерпуль
4
Манчестер Сити
3
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
14:30
Манчестер Сити
5 : 0
Ливерпуль
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
14:30
Манчестер Сити
5
Ливерпуль
0
19.03.2017
19 марта 2017
вс
19:30
Манчестер Сити
1 : 1
Ливерпуль
19.03.2017
19 марта 2017
вс
19:30
Манчестер Сити
1
Ливерпуль
1
31.12.2016
31 дек. 2016
сб
20:30
Ливерпуль
1 : 0
Манчестер Сити
31.12.2016
31 дек. 2016
сб
20:30
Ливерпуль
1
Манчестер Сити
0
02.03.2016
02 марта 2016
ср
23:00
Ливерпуль
3 : 0
Манчестер Сити
02.03.2016
02 марта 2016
ср
23:00
Ливерпуль
3
Манчестер Сити
0
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
20:30
Манчестер Сити
1 : 4
Ливерпуль
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
20:30
Манчестер Сити
1
Ливерпуль
4
01.03.2015
01 марта 2015
вс
15:00
Ливерпуль
2 : 1
Манчестер Сити
01.03.2015
01 марта 2015
вс
15:00
Ливерпуль
2
Манчестер Сити
1
25.08.2014
25 авг. 2014
пн
22:00
Манчестер Сити
3 : 1
Ливерпуль
25.08.2014
25 авг. 2014
пн
22:00
Манчестер Сити
3
Ливерпуль
1
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
15:37
Ливерпуль
3 : 2
Манчестер Сити
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
15:37
Ливерпуль
3
Манчестер Сити
2
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
20:30
Манчестер Сити
2 : 1
Ливерпуль
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
20:30
Манчестер Сити
2
Ливерпуль
1
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
19:00
Манчестер Сити
2 : 2
Ливерпуль
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
19:00
Манчестер Сити
2
Ливерпуль
2
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
18:00
Ливерпуль
2 : 2
Манчестер Сити
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
18:00
Ливерпуль
2
Манчестер Сити
2
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