Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Бенаюн 41
1:2
Матч завершен
Лион
Лион
Гоналон 72
Дельгадо 90
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
20 окт. 2009, 21:45 МСК
20.10.2009, 21:45 МСК
вторник
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Риера
Альберт Риера
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Келли
Мартин Келли
74
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
41'
41'
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
25
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Кейт
Дирк Кейт
90
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Шкртел
Мартин Шкртел
0
Аурелио
Фабио Аурелио
0
Спиринг
Джей Спиринг
0
Плесси
Дамьен Плесси
0
Воронин
Андрей Воронин
0
Бабел
Райан Бабел
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Крис
Крис
43
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Эдерсон
Эдерсон
62
0
Тулалан
Жереми Тулалан
90
0
Макун
Жан Макун
90
0
Пьянич
Миралем Пьянич
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
0
Лисандро
Лисандро
87
0
Гову
Сидней Гову
90
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Клер
Франсуа Клер
0
Бастос
Мишел Бастос
0
Дельгадо
Сезар Дельгадо
90'
0
Гоналон
Максим Гоналон
72'
0
Гомис
Бафетимби Гомис
0
Бельфодиль
Исхак Бельфодиль