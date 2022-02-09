Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Антонио Рюдигер
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Игорь Дивеев
Карим Бензема
Матье Вальбуэна
Марио Фернандес
Россия
Украина
Венгрия
Франция
Дания
Испания
Нидерланды
Бельгия
Италия
Шотландия
Португалия
Спартак
Зенит
Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Ахмат
Ювентус
ЦСКА
Барселона
ПСЖ
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Венгрия
Криштиану Роналду
Неймар
Франция
Станислав Черчесов
Али Даеи
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Дания
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
АПЛ
Ливерпуль VS Лестер Сити
Поделиться:
Ливерпуль - Лестер Сити: 09 февраля 2022 смотреть онлайн
Ливерпуль
Ливерпуль
-:-
Ливерпуль - Лестер Сити: 09 февраля 2022 смотреть онлайн
Лестер Сити
Лестер
АПЛ, 24 тур
АПЛ,
24 тур
Англия
9 февр. 2022, 23:00 МСК
9.02.2022, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп
Лестер Сити
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
33
Томас
Люк Томас
4
Сеюнджу
Джаглар Сеюнджу
3
Фофана
Уэсли Фофана
27
Кастань
Тимоти Кастань
8
Тилеманс
Юри Тилеманс
25
Ндиди
Онини Ндиди
10
Мэддисон
Джеймс Мэддисон
11
Олбрайтон
Марк Олбрайтон
9
Варди
Джейми Варди
14
Ихеначо
Келечи Ихеначо
Запасные
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
28
Фукс
Кристиан Фукс
-
21
Перейра
Рикарду Перейра
-
5
Морган
Уэс Морган
-
24
Менди
Нампалис Менди
-
26
Прат
Деннис Прат
-
18
Амарти
Даниэль Амарти
-
20
Чодури
Хамза Чодури
-
17
Перес
Айосе Перес
-
Главный тренер
Брендан Роджерс
Прошлые матчи
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
15:30
Лестер Сити
3 : 1
Ливерпуль
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
15:30
Лестер Сити
3
Ливерпуль
1
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:15
Ливерпуль
3 : 0
Лестер Сити
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
22:15
Ливерпуль
3
Лестер Сити
0
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
23:00
Лестер Сити
0 : 4
Ливерпуль
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
23:00
Лестер Сити
0
Ливерпуль
4
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Лестер Сити
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
17:00
Ливерпуль
2
Лестер Сити
1
30.01.2019
30 янв. 2019
ср
23:00
Ливерпуль
1 : 1
Лестер Сити
30.01.2019
30 янв. 2019
ср
23:00
Ливерпуль
1
Лестер Сити
1
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
14:30
Лестер Сити
1 : 2
Ливерпуль
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
14:30
Лестер Сити
1
Ливерпуль
2
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
18:00
Ливерпуль
2 : 1
Лестер Сити
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
18:00
Ливерпуль
2
Лестер Сити
1
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
19:30
Лестер Сити
2 : 3
Ливерпуль
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
19:30
Лестер Сити
2
Ливерпуль
3
27.02.2017
27 февр. 2017
пн
23:00
Лестер Сити
3 : 1
Ливерпуль
27.02.2017
27 февр. 2017
пн
23:00
Лестер Сити
3
Ливерпуль
1
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:30
Ливерпуль
4 : 1
Лестер Сити
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
19:30
Ливерпуль
4
Лестер Сити
1
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
22:45
Лестер Сити
2 : 0
Ливерпуль
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
22:45
Лестер Сити
2
Ливерпуль
0
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
Ливерпуль
1 : 0
Лестер Сити
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
Ливерпуль
1
Лестер Сити
0
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
Ливерпуль
2 : 2
Лестер Сити
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
Ливерпуль
2
Лестер Сити
2
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
22:45
Лестер Сити
1 : 3
Ливерпуль
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
22:45
Лестер Сити
1
Ливерпуль
3
Новости
Рэпер подал в суд на Старриджа. Говорит, что он вернул ему пропавшего шпица и не получил обещанные $30к
#Дэниэл Старридж
25 мая, 19:33
Война за Лигу чемпионов на финише АПЛ. Зарубу «Ливерпуля», «Лестера» и «Челси» внезапно решили заряженные 13 минут «Тоттенхэма»
#АПЛ
23 мая, 20:45
Варди уснул с медалью на шее после выигранного Кубка. Так он делал и после чемпионства в АПЛ
#Джейми Варди
17 мая, 18:08
«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»
#Алиссон
16 мая, 21:04
Чилуэлл дико хотел обыграть бывшую команду в финале Кубка. Сделал гол, отпраздновал, но ВАР нашел у него офсайд – и выиграл «Лестер»
#Бен Чилуэлл
15 мая, 22:28
Хитрости клубов во время фанатских протестов: «Ливерпуль» запустил автобус-приманку, игроки «МЮ» приехали заранее
#АПЛ
13 мая, 21:08
«МЮ» выставил запасных на матч, после которого «Ман Сити» стал чемпионом. Потому что календарь – 4 игры за 8 дней
#Манчестер Юнайтед
11 мая, 21:57
Фанаты сорвали игру «МЮ» и «Ливерпуля». Прорвались на поле, испортили газон и сломали камеры
#АПЛ
02 мая, 18:20
#
Новости матча
Вейналдум забил третий гол на Евро-2020. За 38 матчей АПЛ – только два
21 июня, 20:27
Вейналдум за тайм против Украины нанес больше ударов, чем за все матчи сезона в ЛЧ за «Ливерпуль». А потом забил гол
13 июня, 23:20
Вейналдум – игрок «ПСЖ». Он подписал контракт на три года
10 июня, 16:34
🏴 Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы. Он получил ее в товарищеской игре
1
03 июня, 20:50
1
«РБ Лейпциг» продал Конате в «Ливерпуль» за 40 миллионов евро. В 2017-м он приходил в клуб свободным агентом
28 мая, 15:18
«Лестер» и «Вест Хэм» сыграют в группе Лиги Европы, «Тоттенхэм» – в Лиге конференций, «Арсенал» – мимо еврокубков
23 мая, 19:57
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
23 мая, 19:55
Джеррард стал седьмым игроком Зала славы Английской премьер-лиги
20 мая, 13:10