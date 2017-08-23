Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Джан 10
Салах 18
Джан 21
Фирмино 63
4:2
прошлый матч 2 : 1
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Ут 28
Вагнер 79
Лига чемпионов, 4 раунд

Лига чемпионов,

4 раунд
23 авг. 2017, 21:45 МСК
23.08.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
18
Морено
Альберто Морено
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
23
Джан
Эмре Джан
10'
21'
10', 21'
90
19
Мане
Садио Мане
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
63'
63'
90
11
Салах
Мохамед Салах
18'
18'
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
17
Клаван
Рагнар Клаван
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
15
Старридж
Даниэль Старридж
29
Соланке
Доминик Соланке
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
6
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
17
Цубер
Стивен Цубер
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
32
Гайгер
Деннис Гайгер
90
27
Крамарич
Андрей Крамарич
90
14
Вагнер
Сандро Вагнер
79'
79'
90
29
Гнабри
Серж Гнабри
90
Запасные
36
Кобель
Грегор Кобель
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
15
Тольян
Джереми Тольян
8
Полански
Юджен Полански
7
Рупп
Лукас Рупп
28
Салаи
Адам Салаи
19
Ут
Марк Ут
28'