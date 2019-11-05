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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Вейналдум 14
Окслэд-Чемберлен 53
2:1
Матч завершен
Генк
Генк
Саматта 41
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов,
4 тур
5 нояб. 2019, 23:00 МСК
5.11.2019, 23:00 МСК
вторник
Составы
Ливерпуль
мин
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
14'
14'
90
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
53'
53'
75
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Фабиньо
Фабиньо
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
27
Ориги
Дивок Ориги
89
8
Кейта
Наби Кейта
74
12
Гомес
Джо Гомес
90
1
Алисон
Алисон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
6
Ловрен
Деян Ловрен
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
20
Лаллана
Адам Лаллана
10
Мане
Садио Мане
48
Джонс
Кертис Джонс
9
Фирмино
Роберто Фирмино
Генк
мин
17
Грошовски
Патрик Грошовски
85
25
Берге
Сандер Берге
90
6
Деваст
Себастьен Деваст
90
8
Хейнен
Брайан Хейнен
90
10
Саматта
Мбвана Саматта
41'
41'
90
31
Мехле
Йоаким Мехле
90
33
Лукуми
Йхон Лукуми
90
2
Де Норре
Каспер Де Норре
85
7
Ито
Дзюня Ито
68
28
Кук
Гаэтан Кук
90
46
Куэста
Карлос Куэста
90
Запасные
26
Вандевордт
Мартен Вандевордт
4
Вутерс
Дрис Вутерс
23
Хаджи
Янис Хаджи
19
Пиотровски
Якуб Пиотровски
27
Бонгонда
Тео Бонгонда
18
Онаучу
Пол Онаучу
77
Ндонгала
Дьюмерси Ндонгала