Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
1:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
9 дек. 2009, 22:45 МСК
9.12.2009, 22:45 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Кавальери
Диего Кавальери
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Дарби
Стивен Дарби
90
0
Доссена
Андреа Доссена
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
86
0
Аквилани
Альберто Аквилани
76
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
90
0
Кейт
Дирк Кейт
65
Запасные
0
Рейна
Пепе Рейна
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
0
Аурелио
Фабио Аурелио
0
Каррагер
Джейми Каррагер
0
Спиринг
Джей Спиринг
0
Пачеко
Даниэль Пачеко
0
Торрес
Фернандо Торрес
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Натали
Чезаре Натали
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
83
0
Донадель
Марко Донадель
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Сантана
Марио Сантана
72
0
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
72
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Секулин
Андреа Секулин
0
Айя
Рамзи Айя
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
0
Варгас
Хуан Варгас
0
Карраро
Федерико Карраро
0
Кастильо
Хосе Игнасио Кастильо