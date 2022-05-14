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|Запасные
|
62
Келлехер
Куивин Келлехер
-
|
32
Матип
Жоэль Матип
-
|
12
Гомес
Джо Гомес
-
|
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
|
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
|
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
|
17
Джонс
Кертис Джонс
-
|
9
Фирмино
Роберто Фирмино
-
|
20
Жота
Диогу Жота
-
|Главный тренер
|
Юрген Клопп
|Запасные
|
1
Кепа
Кепа
-
|
6
Силва
Тиаго Силва
-
|
31
Сарр
Маланг Сарр
-
|
17
Ньигес
Сауль Ньигес
-
|
12
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
-
|
7
Канте
Н'Голо Канте
-
|
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
|
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
|
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
-
|Главный тренер
|
Томас Тухель