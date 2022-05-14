Ливерпуль - Челси: 14 мая 2022 смотреть онлайн

Ливерпуль
Ливерпуль
-:-

Ливерпуль - Челси: 14 мая 2022 смотреть онлайн

Челси
Лондон
Кубок Англии, Финал

Кубок Англии,

Англия
14 мая 2022, -:- МСК
14.05.2022, -:- МСК
суббота
Cтадион Уэмбли
Уэмбли
Лондон
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее

Прошлые матчи

02.01.2022 02 янв. 2022 вс 19:30
Челси
2 : 2
Ливерпуль
02.01.2022 02 янв. 2022 вс 19:30
Челси
2
Ливерпуль
2
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 19:30
Ливерпуль
1 : 1
Челси
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 19:30
Ливерпуль
1
Челси
1
04.03.2021 04 марта 2021 чт 23:15
Ливерпуль
0 : 1
Челси
04.03.2021 04 марта 2021 чт 23:15
Ливерпуль
0
Челси
1
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 18:30
Челси
0 : 2
Ливерпуль
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 18:30
Челси
0
Ливерпуль
2
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:15
Ливерпуль
5 : 3
Челси
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:15
Ливерпуль
5
Челси
3
03.03.2020 03 марта 2020 вт 22:45
Челси
2 : 0
Ливерпуль
03.03.2020 03 марта 2020 вт 22:45
Челси
2
Ливерпуль
0
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 18:30
Челси
1 : 2
Ливерпуль
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 18:30
Челси
1
Ливерпуль
2
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 18:30
Ливерпуль
2 : 0
Челси
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 18:30
Ливерпуль
2
Челси
0
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 19:30
Челси
1 : 1
Ливерпуль
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 19:30
Челси
1
Ливерпуль
1
06.05.2018 06 мая 2018 вс 18:30
Челси
1 : 0
Ливерпуль
06.05.2018 06 мая 2018 вс 18:30
Челси
1
Ливерпуль
0
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 20:30
Ливерпуль
1 : 1
Челси
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 20:30
Ливерпуль
1
Челси
1
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 23:00
Ливерпуль
1 : 1
Челси
31.01.2017 31 янв. 2017 вт 23:00
Ливерпуль
1
Челси
1
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 22:00
Челси
1 : 2
Ливерпуль
16.09.2016 16 сент. 2016 пт 22:00
Челси
1
Ливерпуль
2
11.05.2016 11 мая 2016 ср 22:00
Ливерпуль
1 : 1
Челси
11.05.2016 11 мая 2016 ср 22:00
Ливерпуль
1
Челси
1
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 15:45
Челси
1 : 3
Ливерпуль
31.10.2015 31 окт. 2015 сб 15:45
Челси
1
Ливерпуль
3
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
Челси
1 : 1
Ливерпуль
10.05.2015 10 мая 2015 вс 18:00
Челси
1
Ливерпуль
1
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 15:45
Ливерпуль
1 : 2
Челси
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 15:45
Ливерпуль
1
Челси
2
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:05
Ливерпуль
0 : 2
Челси
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:05
Ливерпуль
0
Челси
2
29.12.2013 29 дек. 2013 вс 19:00
Челси
2 : 1
Ливерпуль
29.12.2013 29 дек. 2013 вс 19:00
Челси
2
Ливерпуль
1
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 18:00
Ливерпуль
2 : 2
Челси
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 18:00
Ливерпуль
2
Челси
2

Новости

Британская телекомпания посреди Кубка Англии включила в прямой трансляции мультфильм «Король Лев» – и 16 секунд крутила его вместо футбола
#Кубок Англии
Потасовка «Атлетико» и «Ман Сити»: игроки таскали за волосы, плевались, швырялись предметами
#Лига чемпионов
Почему форвард «Ливерпуля» Фирмино празднует голы высоченным прыжком каратиста. В детстве он крутил сальто, но сейчас боится риска
#Роберто Фирмино
Особая хитрость Бензема – прессинговать вратаря, отнять мяч, забить в пустые: так он создал уже 3 гола в этой Лиге чемпионов
#Карим Бензема
Феноменальный сезон Бензема: рекорды по мячам, два хет-трика подряд в Лиге чемпионов, каждый его гол = победа «Реала»
#Карим Бензема
Фанаты «Челси» пели в честь Абрамовича в Лилле и подрались с местной полицией – она применила слезоточивый газ
#Челси
Разбираем беды «Челси» из-за санкций против Абрамовича: магазин закрыт, трансферы запрещены, спонсор уходит, продажа клуба на паузе
#Челси
Эллиотт – как в 18 лет стать звездой «Ливерпуля» и нашего будущего
#Харви Эллиотт
# Новости матча
«Челси» – «Арсенал». Обзор, прогноз и ставки на матч: 20 апреля
1
1
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед». Обзор, прогноз и ставки на матч: 19 апреля
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Обзор, прогноз и ставки на матч: 16 апреля
1
1
«Ливерпуль» – «Бенфика». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 13 апреля
1
1
«Реал» – «Челси». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 12 апреля
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». Обзор, прогноз и ставки на матч: 10 апреля
1
1
«Челси» – «Реал». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 6 апреля
«Бенфика» – «Ливерпуль». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 5 апреля
1
1