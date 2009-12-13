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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Кейт 41
1:2
Матч завершен
Арсенал
Лондон
Джонсон 50
Аршавин 58
АПЛ, 16 тур
АПЛ,
16 тур
Англия
13 дек. 2009, 19:00 МСК
13.12.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Ховард Уэбб
Ховард Уэбб
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Аурелио
Фабио Аурелио
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
50'
50'
83
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
79
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
66
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Кейт
Дирк Кейт
41'
41'
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Шкртел
Мартин Шкртел
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
0
Дежен
Давид Дежен
0
Доссена
Андреа Доссена
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Н'Гог
Давид Н'Гог
Арсенал
мин
0
Альмуния
Мануэль Альмуния
90
0
Траоре
Арман Траоре
88
0
Галлас
Вильям Галлас
90
0
Вермален
Томас Вермален
90
0
Санья
Бакари Санья
90
0
Насри
Самир Насри
90
0
Денилсон
Невес Денилсон
90
0
Сонг
Александр Сонг
90
0
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
0
Уолкотт
Тео Уолкотт
70
0
Аршавин
Андрей Аршавин
58'
58'
90
Запасные
0
Фабиански
Лукаш Фабиански
0
Сильвестр
Микаэль Сильвестр
0
Диаби
Абу Диаби
0
Уилшир
Джек Уилшир
0
Рэмзи
Аарон Рэмзи
0
Эдуардо
Эдуардо
0
Вела
Карлос Вела