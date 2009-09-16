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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Кейт 45
1:0
Матч завершен
Дебрецен
Дебрецен
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
16 сент. 2009, 21:45 МСК
16.09.2009, 21:45 МСК
среда
Педру Проэнса
Педру Проэнса
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Шкртел
Мартин Шкртел
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Джонсон
Глен Джонсон
90
0
Риера
Альберт Риера
80
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
88
0
Джеррард
Стивен Джеррард
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Кейт
Дирк Кейт
45'
45'
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
0
Аурелио
Фабио Аурелио
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
0
Спиринг
Джей Спиринг
0
Воронин
Андрей Воронин
0
Бабел
Райан Бабел
Дебрецен
мин
0
Полекшич
Вукашин Полекшич
90
0
Фодор
Марсель Фодор
90
0
Комлоши
Адам Комлоши
90
0
Месарош
Норберт Месарош
90
0
Боднар
Ласло Боднар
90
0
Цвиткович
Петер Цвиткович
90
0
Кишш
Золтан Кишш
90
0
Леандро
Алмейда Леандро
90
0
Рамос
Луис Рамос
67
0
Сакай
Петер Сакай
79
0
Кулибали
Адамо Кулибали
90
Запасные
0
Пантич
Джордже Пантич
0
Сюч
Иштван Сюч
0
Бернат
Чобо Бернат
0
Лацко
Жолт Лацко
0
Катона
Аттила Катона
0
Фецешин
Роберт Фецешин
0
Олах
Лорант Олах