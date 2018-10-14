Литва - Черногория: 14 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Литва
1:4

Литва - Черногория: 14 октября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Черногория
Лига C, 4 тур

Лига C,

4 тур
14 окт. 2018, 21:45 МСК
14.10.2018, 21:45 МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Литва
мин
-
Миколюнас
Саулюс Миколюнас
-
Новиковас
Арвидас Новиковас
8
Вайткунас
Эгидиюс Вайткунас
12
Сведкаускас
Томас Сведкаускас
10
Сиргедас
Гратас Сиргедас
16
Сливка
Выкинтас Сливка
5
Бенета
Маркас Бенета
4
Гирдвайнис
Эдвинас Гирдвайнис
-
Воробьёвас
Модестас Воробьёвас
-
Лаукжемис
Каролис Лаукжемис
-
Шимкус
Домантас Шимкус
Запасные
16
Гертмонас
Эдвинас Гертмонас
-
23
Баравикас
Роландас Баравикас
-
2
Гашпуйтис
Витас Гашпуйтис
-
18
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
-
24
Элиосиус
Тадас Элиосиус
-
23
Петравичюс
Демантас Петравичюс
-
16
Велюлис
Эрнестас Велюлис
-
11
Романовский
Даниэль Романовский
-
19
Казлаускас
Донатас Казлаускас
-
Черногория
мин
21
Вукчевич
Марко Вукчевич
-
Йоветич
Стеван Йоветич
12
Миятович
Милан Миятович
15
Вуячич
Игор Вуячич
22
Симич
Марко Симич
18
Бакич
Марко Бакич
23
Марушич
Адам Марушич
19
Шчекич
Александар Шчекич
17
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
21
Болевич
Александар Болевич
9
Мугоса
Стефан Мугоса
Запасные
1
Петкович
Даниэль Петкович
-
21
Балич
Саша Балич
-
20
Шофранац
Александар Шофранац
-
6
Радунович
Ристо Радунович
-
2
Распопович
Момчило Распопович
-
3
Косович
Небойса Косович
-
16
Йовович
Владимир Йовович
-
14
Савичевич
Вукан Савичевич
-
19
Раичкович
Милош Раичкович
-
11
Бечирай
Фатош Бечирай
-
22
Исламович
Дино Исламович
-

События

Матч окончен 1:4

Прошлые матчи

14.10.2018 14 окт. 2018 вс 21:45
Литва
1 : 4
Черногория
14.10.2018 14 окт. 2018 вс 21:45
Литва
1
Черногория
4
10.09.2018 10 сент. 2018 пн 21:45
Черногория
2 : 0
Литва
10.09.2018 10 сент. 2018 пн 21:45
Черногория
2
Литва
0

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