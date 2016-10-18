Матч завершен
Лион
Лион
0:1
Матч завершен
Ювентус
Турин
Куадрадо 76
Лига чемпионов, 3 тур

Лига чемпионов,

3 тур
18 окт. 2016, 21:45 МСК
18.10.2016, 21:45 МСК
вторник
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Лион
мин
16
Лопеш
Антони Лопеш
90
1
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
82
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
15
Морель
Жереми Морель
90
14
Дардер
Серхи Дардер
64
18
Фекир
Набиль Фекир
90
8
Толиссо
Корентен Толиссо
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
20
Рафаэл
Рафаэл
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
72
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
27
Корне
Максвел Корне
23
Гаспар
Жорди Гаспар
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
12
Ферри
Джордан Ферри
11
Геззаль
Рашид Геззаль
29
Тусар
Люка Тусар
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
1
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
6
Хедира
Сами Хедира
75
5
Пьянич
Миралем Пьянич
90
18
Лемина
Марио Лемина
90
23
Алвес
Дани Алвес
84
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
21
Дибала
Пауло Дибала
69
Запасные
25
Нето
Нето
4
Бенатиа
Медхи Бенатиа
14
Матиелло
Федерико Матиелло
11
Эрнанес
Эрнанес
27
Стураро
Стефано Стураро
7
Куадрадо
Хуан Куадрадо
76'
34
Кен
Мойзе Кен