Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Тамбов
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Лион
Лион
0:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Лига чемпионов, 6 тур
Лига чемпионов,
6 тур
7 дек. 2016, 22:45 МСК
7.12.2016, 22:45 МСК
среда
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
8
Толиссо
Корентен Толиссо
78
15
Морель
Жереми Морель
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
20
Рафаэл
Рафаэл
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
14
Дардер
Серхи Дардер
72
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
11
Геззаль
Рашид Геззаль
65
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
27
Корне
Максвел Корне
31
Рыбус
Мацей Рыбус
7
Гренье
Клеман Гренье
12
Ферри
Джордан Ферри
18
Фекир
Набиль Фекир
29
Тусар
Люка Тусар
Севилья
мин
1
Серхио Рико
Серхио Рико
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
23
Рами
Адиль Рами
90
24
Меркадо
Габриэль Меркадо
90
10
Насри
Самир Насри
87
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
8
Иборра
Висенте Иборра
90
17
Сарабия
Пабло Сарабия
65
20
Витоло
Витоло
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
3
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
Запасные
25
Сиригу
Сальваторе Сиригу
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
19
Гансо
Гансо
14
Кийотаке
Хироши Кийотаке
4
Краневиттер
Матиас Краневиттер
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
9
Вьетто
Лусиано Вьетто