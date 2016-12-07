Матч завершен
Лион
Лион
0:0
Матч завершен
Севилья
Севилья
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
7 дек. 2016, 22:45 МСК
7.12.2016, 22:45 МСК
среда
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
8
Толиссо
Корентен Толиссо
78
15
Морель
Жереми Морель
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
20
Рафаэл
Рафаэл
90
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
14
Дардер
Серхи Дардер
72
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
11
Геззаль
Рашид Геззаль
65
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
27
Корне
Максвел Корне
31
Рыбус
Мацей Рыбус
7
Гренье
Клеман Гренье
12
Ферри
Джордан Ферри
18
Фекир
Набиль Фекир
29
Тусар
Люка Тусар
Севилья
мин
1
Серхио Рико
Серхио Рико
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
23
Рами
Адиль Рами
90
24
Меркадо
Габриэль Меркадо
90
10
Насри
Самир Насри
87
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
8
Иборра
Висенте Иборра
90
17
Сарабия
Пабло Сарабия
65
20
Витоло
Витоло
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
3
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
Запасные
25
Сиригу
Сальваторе Сиригу
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
19
Гансо
Гансо
14
Кийотаке
Хироши Кийотаке
4
Краневиттер
Матиас Краневиттер
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
9
Вьетто
Лусиано Вьетто