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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Лион
Лион
Дьякаби 8
Толиссо 47
Фекир 74
Ляказетт 90
4:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Рома
Рим
Салах 20
Фасио 33
Лига Европы, 1/8 финала
Лига Европы,
1/8 финала
9 марта 2017, 23:05 МСК
9.03.2017, 23:05 МСК
четверг
Составы
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
90
4
Маммана
Эмануэль Маммана
71
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
8'
8'
90
20
Рафаэл
Рафаэл
45
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
11
Геззаль
Рашид Геззаль
76
8
Толиссо
Корентен Толиссо
47'
47'
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
90'
90'
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
13
Жалле
Кристоф Жалле
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
27
Корне
Максвел Корне
12
Ферри
Джордан Ферри
14
Дардер
Серхи Дардер
18
Фекир
Набиль Фекир
74'
Рома
мин
19
Алисон
Алисон
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
82
20
Фасио
Федерико Фасио
33'
33'
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Жуан
Жуан
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
85
6
Строотман
Кевин Строотман
90
13
Перес
Бруно Перес
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
11
Салах
Мохамед Салах
20'
20'
90
Запасные
1
Щесны
Войцех Щесны
15
Вермален
Томас Вермален
21
Мариу Руй
Мариу Руй
5
Паредес
Леандро Паредес
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
8
Перотти
Диего Перотти