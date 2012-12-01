Матч завершен
Лион
Лион
1:0
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 15 тур

Лига 1,

15 тур

Франция
1 дек. 2012, 19:00 МСК
1.12.2012, 19:00 МСК
суббота
Составы