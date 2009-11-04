Матч завершен
Лион
Лион
Лисандро 90
1:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Бабел 83
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
4 нояб. 2009, 22:45 МСК
4.11.2009, 22:45 МСК
среда
Франк Де Блекере
Франк Де Блекере
Главный Судья
Составы
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Крис
Крис
90
0
Тулалан
Жереми Тулалан
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
18
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
0
Бастос
Мишел Бастос
90
0
Макун
Жан Макун
90
0
Пьянич
Миралем Пьянич
40
0
Гомис
Бафетимби Гомис
73
0
Лисандро
Лисандро
90'
90'
90
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Гассама
Ламин Гассама
0
Эдерсон
Эдерсон
0
Дельгадо
Сезар Дельгадо
0
Гоналон
Максим Гоналон
0
Гову
Сидней Гову
0
Тафе
Яннис Тафе
Ливерпуль
мин
0
Рейна
Пепе Рейна
90
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
90
0
Аггер
Даниэль Аггер
90
0
Каррагер
Джейми Каррагер
90
0
Бенаюн
Йосси Бенаюн
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Лейва
Лукас Лейва
90
0
Воронин
Андрей Воронин
68
0
Кейт
Дирк Кейт
90
0
Торрес
Фернандо Торрес
90
Запасные
0
Кавальери
Диего Кавальери
0
Дарби
Стивен Дарби
0
Айяла
Даниэль Айяла
0
Аквилани
Альберто Аквилани
0
Спиринг
Джей Спиринг
0
Бабел
Райан Бабел
83'
0
Н'Гог
Давид Н'Гог