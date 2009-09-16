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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лион
Лион
Пьянич 77
1:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
16 сент. 2009, 21:45 МСК
16.09.2009, 21:45 МСК
среда
Питер Винк
Питер Винк
Главный Судья
Составы
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Крис
Крис
90
0
Тулалан
Жереми Тулалан
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Бастос
Мишел Бастос
26
0
Макун
Жан Макун
90
0
Чельстрем
Ким Чельстрем
90
0
Пьянич
Миралем Пьянич
77'
77'
82
0
Лисандро
Лисандро
90
0
Гомис
Бафетимби Гомис
70
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Клер
Франсуа Клер
0
Сегуин
Николя Сегуин
0
Эдерсон
Эдерсон
0
Дельгадо
Сезар Дельгадо
0
Гоналон
Максим Гоналон
0
Гову
Сидней Гову
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Гобби
Массимо Гобби
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Донадель
Марко Донадель
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Муту
Адриан Муту
58
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
73
0
Джилардино
Альберто Джилардино
90
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
0
Натали
Чезаре Натали
0
Сантана
Марио Сантана
0
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
0
Йоветич
Стеван Йоветич