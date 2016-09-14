Матч завершен
Лион
Лион
Толиссо 13
Ферри 49
Корне 57
3:0
Матч завершен
Динамо
Загреб
Лига чемпионов, 1 тур

Лига чемпионов,

1 тур
14 сент. 2016, 21:45 МСК
14.09.2016, 21:45 МСК
среда
Маркус Стрембергсон
Маркус Стрембергсон
Главный Судья
Составы
Лион
мин
16
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
90
1
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
12
Ферри
Джордан Ферри
49'
49'
90
14
Дардер
Серхи Дардер
90
8
Толиссо
Корентен Толиссо
13'
13'
78
21
Гоналон
Максим Гоналон
32
20
Рафаэл
Рафаэл
90
27
Корне
Максвел Корне
57'
57'
72
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
23
Гаспар
Жорди Гаспар
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
11
Геззаль
Рашид Геззаль
29
Тусар
Люка Тусар
26
Калулу
Альдо Калулу
45
Дзабана
Алан Дзабана
Динамо
мин
98
Шемпер
Адриан Шемпер
90
26
Бенкович
Филип Бенкович
90
23
Шильденфельд
Гордон Шильденфельд
90
5
Жонас
Жонас
85
19
Пиварич
Йосип Пиварич
90
37
Стоянович
Петар Стоянович
90
98
Павичич
Домагой Павичич
90
24
Чорич
Анте Чорич
53
10
Машаду
Паулу Машаду
67
11
Фернандес
Жуниор Фернандес
90
2
Судани
Эль-Арби Судани
90
Запасные
40
Ливакович
Доминик Ливакович
22
Сигали
Леонардо Сигали
35
Соса
Борна Соса
14
Гояк
Амер Гояк
7
Шитум
Марио Шитум
9
Энрикес
Анджело Энрикес
29
Фиолич
Иван Фиолич