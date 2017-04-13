Матч завершен
Лион
Лион
Толиссо 83
Морель 85
2:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Бабел 15
Лига Европы, 1/4 финала

Лига Европы,

1/4 финала
13 апр. 2017, 22:05 МСК
13.04.2017, 22:05 МСК
четверг
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
8
Толиссо
Корентен Толиссо
83'
83'
90
15
Морель
Жереми Морель
85'
85'
90
4
Маммана
Эмануэль Маммана
90
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
20
Рафаэл
Рафаэл
53
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
90
11
Геззаль
Рашид Геззаль
52
18
Фекир
Набиль Фекир
90
29
Тусар
Люка Тусар
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
13
Жалле
Кристоф Жалле
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
27
Корне
Максвел Корне
12
Ферри
Джордан Ферри
14
Дардер
Серхи Дардер
25
Ауа
Уссем Ауа
Бешикташ
мин
15
Озякуп
Огужан Озякуп
74
1
Фабри
Фабри
90
3
Адриано
Адриано
90
6
Тошич
Душко Тошич
90
77
Генюл
Гекхан Генюл
90
30
Марсело
Марсело
90
2
Митрович
Матей Митрович
64
94
Талиска
Талиска
90
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90
49
Бабел
Райан Бабел
15'
15'
90
23
Тосун
Дженк Тосун
87
Запасные
29
Зенгин
Толга Зенгин
32
Бек
Андреас Бек
33
Нукан
Атындж Нукан
80
Инлер
Гекхан Инлер
20
Уйсал
Неджип Уйсал
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
17
Сисманоглу
Омер Сисманоглу