Матч завершен
Лион
Лион
Андерсен 4
Депай 33
Траоре 89
3:1
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Сеферович 76
Лига чемпионов, 4 тур

Лига чемпионов,

4 тур
5 нояб. 2019, 23:00 МСК
5.11.2019, 23:00 МСК
вторник
Составы
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
11
Депай
Мемфис Депай
33'
33'
46
9
Дембеле
Мусса Дембеле
90
28
Коне
Юссуф Коне
90
5
Денайе
Джейсон Денайе
90
14
Дюбуа
Лео Дюбуа
90
17
Рен-Аделед
Жефф Рен-Аделед
73
29
Тусар
Люка Тусар
90
3
Андерсен
Йоахим Андерсен
4'
4'
90
8
Ауа
Уссем Ауа
90
12
Мендес
Тиаго Мендес
90
Запасные
30
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
4
Рафаэл
Рафаэл
6
Марсело
Марсело
27
Корне
Максвел Корне
10
Траоре
Бертран Траоре
89'
22
Лукас
Жеан Лукас
36
Шерки
Райан Шерки
Бенфика
мин
3
Гримальдо
Алехандро Гримальдо
90
99
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
90
8
Габриэл
Габриэл
90
6
Диаш
Рубен Диаш
90
11
Серви
Франко Серви
73
83
Фернандеш
Жедсон Фернандеш
46
97
Ферру
Ферру
16
61
Флорентину
Флорентину
90
95
Винисиус
Карлос Винисиус
90
84
Тавареш
Томаш Тавареш
90
19
Чикиньо
Чикиньо
90
Запасные
72
Злобин
Иван Злобин
33
Жардел
Жардел
34
Алмейда
Андре Алмейда
49
Таарабт
Адель Таарабт
21
Пицци
Пицци
14
Сеферович
Харис Сеферович
76'
9
де Томас
Рауль де Томас