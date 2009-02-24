Матч завершен
Лион
Лион
Жуниньо 8
1:1
прошлый матч 2 : 5
Матч завершен
Барселона
Барселона
Анри 68
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
24 февр. 2009, 22:45 МСК
24.02.2009, 22:45 МСК
вторник
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Гроссо
Фабио Гроссо
90
0
Крис
Крис
90
0
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
0
Менса
Джон Менса
90
0
Эдерсон
Эдерсон
64
0
Тулалан
Жереми Тулалан
90
0
Макун
Жан Макун
90
0
Жуниньо
Жуниньо
8'
8'
90
0
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Гассама
Ламин Гассама
0
Дельгадо
Сезар Дельгадо
0
Мунье
Антони Мунье
0
Пьянич
Миралем Пьянич
0
Пикьонн
Фредерик Пикьонн
Барселона
мин
0
Вальдес
Виктор Вальдес
90
0
Пуйоль
Карлес Пуйоль
90
0
Маркес
Рафаэль Маркес
90
0
Пике
Жерар Пике
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Туре
Яя Туре
90
0
Хави
Хави
90
0
Анри
Тьерри Анри
68'
68'
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Месси
Лионель Месси
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Касерес
Мартин Касерес
0
Кейта
Сейду Кейта
0
Глеб
Александр Глеб
0
Гудьонсен
Эйдур Гудьонсен
0
Кркич
Боян Кркич