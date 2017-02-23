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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Лион
Лион
Фекир 5
Корне 17
Фекир 27
Дардер 34
Фекир 78
Ауа 87
Дьякаби 89
7:1
прошлый матч 4 : 1
Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Гарсия 26
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
23 февр. 2017, 23:05 МСК
23.02.2017, 23:05 МСК
четверг
Алексей Кульбаков
Алексей Кульбаков
Главный Судья
Составы
Лион
мин
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
14
Дардер
Серхи Дардер
34'
34'
90
2
Янга-Мбива
Мапу Янга-Мбива
90
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
89'
89'
90
20
Рафаэл
Рафаэл
90
15
Фекир
Набиль Фекир
5'
27'
78'
5', 27', 78'
90
29
Тусар
Люка Тусар
81
12
Ферри
Джордан Ферри
90
27
Корне
Максвел Корне
17'
17'
63
11
Геззаль
Рашид Геззаль
76
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
13
Жалле
Кристоф Жалле
4
Маммана
Эмануэль Маммана
21
Гоналон
Максим Гоналон
8
Толиссо
Корентен Толиссо
25
Ауа
Уссем Ауа
87'
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
АЗ Алкмаар
мин
24
Крул
Тим Крул
90
6
Ринстра
Бен Ринстра
90
4
Влаар
Рон Влаар
45
2
Юханссон
Маттиас Юханссон
90
5
Хапс
Ригесиано Хапс
90
30
Вуйтенс
Стейн Вуйтенс
90
7
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
72
23
Люккассен
Деррик Люккассен
90
28
Гарсия
Леви Гарсия
26'
26'
90
27
Фрайдей
Фред Фрайдей
77
18
Бель Хассани
Ильясс Бель Хассани
90
Запасные
1
Рочет
Серхио Рочет
3
ван Эйден
Ренс ван Эйден
8
ван Овереем
Йорис ван Овереем
19
Дабни Соуза
Дабни Соуза
22
Оувеян
Томас Оувеян
20
Сентьенс
Матс Сентьенс
9
Вегхорст
Вут Вегхорст