Матч завершен
Лион
Лион
Ляказетт 45
Ляказетт 45
Геззаль 81
3:1
прошлый матч 1 : 4
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Дольберг 27
Лига Европы, 1/2 финала

Лига Европы,

1/2 финала
11 мая 2017, 22:05 МСК
11.05.2017, 22:05 МСК
четверг
Шимон Марциняк
Шимон Марциняк
Главный Судья
Составы
Лион
мин
21
Гоналон
Максим Гоналон
90
1
Лопеш
Антони Лопеш
90
15
Морель
Жереми Морель
74
3
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
5
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
20
Рафаэл
Рафаэл
90
28
Вальбуэна
Матье Вальбуэна
77
18
Фекир
Набиль Фекир
90
8
Толиссо
Корентен Толиссо
90
10
Ляказетт
Александр Ляказетт
45'
45'
45'
45'
90
27
Корне
Максвел Корне
90
Запасные
30
Горжелен
Матье Горжелен
13
Жалле
Кристоф Жалле
31
Рыбус
Мацей Рыбус
12
Ферри
Джордан Ферри
11
Геззаль
Рашид Геззаль
81'
14
Дардер
Серхи Дардер
29
Тусар
Люка Тусар
Аякс
мин
24
Онана
Андре Онана
90
22
Зиеш
Хаким Зиеш
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
65
5
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
36
де Лигт
Матейс де Лигт
90
20
Шоне
Лассе Шоне
59
10
Классен
Дэви Классен
90
11
Юнес
Армин Юнес
82
25
Дольберг
Каспер Дольберг
27'
27'
90
9
Траоре
Бертран Траоре
90
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
16
Вестерманн
Хайко Вестерманн
2
Тете
Кенни Тете
4
Ридевальд
Хайро Ридевальд
30
ван де Бек
Донни ван де Бек
45
Клюйверт
Джастин Клюйверт
77
Нерес
Давид Нерес