Матч завершен
Лион
Лион
4:0
Матч завершен
Дебрецен
Дебрецен
Лига чемпионов, 6 тур

Лига чемпионов,

6 тур
9 дек. 2009, 22:45 МСК
9.12.2009, 22:45 МСК
среда
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Лион
мин
0
Льорис
Уго Льорис
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Крис
Крис
90
0
Бумсонг
Жан-Ален Бумсонг
90
0
Ревейер
Антони Ревейер
90
0
Бастос
Мишел Бастос
90
0
Макун
Жан Макун
90
0
Дельгадо
Сезар Дельгадо
90
0
Гоналон
Максим Гоналон
90
0
Гову
Сидней Гову
30
0
Гомис
Бафетимби Гомис
67
Запасные
0
Веркутр
Реми Веркутр
0
Гассама
Ламин Гассама
0
Эдерсон
Эдерсон
0
Пьянич
Миралем Пьянич
0
Лисандро
Лисандро
0
Тафе
Яннис Тафе
Дебрецен
мин
0
Пантич
Джордже Пантич
90
0
Лацко
Жолт Лацко
90
0
Месарош
Норберт Месарош
90
0
Миядиноски
Мирсад Миядиноски
90
0
Боднар
Ласло Боднар
52
0
Сакай
Петер Сакай
75
0
Варга
Йожеф Варга
90
0
Рамос
Луис Рамос
57
0
Селеши
Золтан Селеши
90
0
Цвиткович
Петер Цвиткович
90
0
Кулибали
Адамо Кулибали
90
Запасные
0
Верпец
Иштван Верпец
0
Комлоши
Адам Комлоши
0
Бернат
Чобо Бернат
0
Кишш
Золтан Кишш
0
Домби
Тибор Домби
0
Фецешин
Роберт Фецешин
0
Олах
Лорант Олах