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Кубок Франции
Лион-Дюшер VS Ним
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Лион-Дюшер - Ним: 05 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Лион-Дюшер
Лион
3:0
Лион-Дюшер - Ним: 05 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Ним
Ним
Кубок Франции, 1/32 финала
Кубок Франции,
1/32 финала
Франция
5 янв. 2019, 17:00 МСК
5.01.2019, 17:00 МСК
суббота
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Матч окончен 3:0
Прошлые матчи
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
17:00
Лион-Дюшер
3 : 0
Ним
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
17:00
Лион-Дюшер
3
Ним
0
Новости
Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
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Последний матч для «Монако» – две красные карточки и поражение от аутсайдера. Головин впервые в сезоне остался в запасе
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Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
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22 августа 2019, 22:30