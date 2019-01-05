Лион-Дюшер - Ним: 05 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Лион-Дюшер
Лион
3:0

Лион-Дюшер - Ним: 05 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Ним
Ним
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
5 янв. 2019, 17:00 МСК
5.01.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

05.01.2019 05 янв. 2019 сб 17:00
Лион-Дюшер
3 : 0
Ним
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 17:00
Лион-Дюшер
3
Ним
0

Новости

Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
#Анди Делор
14 марта, 17:54
Последний матч для «Монако» – две красные карточки и поражение от аутсайдера. Головин впервые в сезоне остался в запасе
#Александр Головин
01 февраля 2020, 23:59
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30