Матч завершен
Линкольн
Линкольн
3:4
Матч завершен
Херефорд Юнайтед
Херефорд
Кубок Англии, Финал

Кубок Англии,

Финал

Англия
8 янв. 2011, 18:00 МСК
8.01.2011, 18:00 МСК
суббота
Составы