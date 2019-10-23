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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лилль
Лилль
Иконе 90
1:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Черышев 63
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
23 окт. 2019, 22:00 МСК
23.10.2019, 22:00 МСК
среда
Составы
Лилль
мин
2
Джало
Тиагу Джало
90
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
90
6
Фонте
Жозе Фонте
90
4
Габриэль
Габриэль
90
17
Челик
Зеки Челик
90
29
Брадарич
Домагой Брадарич
90
21
Андре
Бенжамин Андре
90
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
90
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
90
11
Араухо
Луис Араухо
90
7
Осимхен
Виктор Осимхен
90
Запасные
1
Жардим
Лео Жардим
26
Пье
Жереми Пье
5
Сумаоро
Адама Сумаоро
14
Бамба
Жонатан Бамба
10
Иконе
Нанитамо Иконе
90'
8
Шека
Шека
9
Реми
Лоик Реми
Валенсия
мин
13
Силлессен
Яспер Силлессен
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
3
Коста
Хауме Коста
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
11
Черышев
Денис Черышев
63'
63'
90
9
Гамейро
Кевин Гамейро
90
22
Гомес
Максимилиано Гомес
90
Запасные
1
Хауме
Хауме
24
Гарай
Эсекьель Гарай
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
8
Солер
Карлос Солер
20
Торрес
Ферран Торрес
16
Кан Ин
Ли Кан Ин
15
Вальехо
Ману Вальехо