Матч завершен
Лилль
Лилль
Жервиньо 87
1:1
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Мата 80
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
17 сент. 2009, 20:00 МСК
17.09.2009, 20:00 МСК
четверг
Александру Дан Тудор
Александру Дан Тудор
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
0
Бутель
Людовик Бутель
90
0
Эмерсон
Эмерсон
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Берья
Франк Берья
90
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
64
0
Дюмон
Стефан Дюмон
90
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
90
0
Бальмон
Флоран Бальмон
78
0
Азар
Эден Азар
90
0
Виттек
Роберт Виттек
71
Запасные
0
Окиджа
Александр Окиджа
0
Дебюши
Матье Дебюши
0
Вандам
Джерри Вандам
0
Мавуба
Рио Мавуба
0
Жервиньо
Жервиньо
87'
0
Фро
Пьер-Ален Фро
0
Туре
Ларсен Туре
Валенсия
мин
0
Санчес
Сесар Санчес
90
0
Матье
Жереми Матье
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Альба
Жорди Альба
78
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Мику
Мику
67
0
Хоакин
Хоакин
90
0
Жигич
Никола Жигич
83
Запасные
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Мигел
Луис Мигел
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
0
Мата
Хуан Мата
80'
0
Банега
Эвер Банега
0
Вилья
Давид Вилья