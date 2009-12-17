Матч завершен
Лилль
Лилль
Кабай 25
Жервиньо 39
Обраньяк 80
3:1
Матч завершен
Славия
Прага
Влчек 56
Лига Европы, 6 тур

Лига Европы,

6 тур
17 дек. 2009, 21:00 МСК
17.12.2009, 21:00 МСК
четверг
Составы
Лилль
мин
0
Ландро
Микаэль Ландро
90
0
Вандам
Джерри Вандам
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Берья
Франк Берья
90
0
Жервиньо
Жервиньо
39'
39'
67
0
Кабай
Йоан Кабай
25'
25'
46
0
Бальмон
Флоран Бальмон
90
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
80'
80'
90
0
Фро
Пьер-Ален Фро
81
Запасные
0
Бутель
Людовик Бутель
0
Эмерсон
Эмерсон
0
Дюмон
Стефан Дюмон
0
Азар
Эден Азар
0
Де Мело
Тулио Де Мело
0
Виттек
Роберт Виттек
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Славия
мин
0
Романовс
Денис Романовс
90
0
Губачек
Давид Губачек
90
0
Гошек
Ян Гошек
90
0
Челустка
Ондржей Челустка
90
0
Крайчик
Матей Крайчик
90
0
Трубило
Виталий Трубило
73
0
Рагуэд
Хосине Рагуэд
90
0
Янда
Петр Янда
84
0
Грайциар
Петер Грайциар
90
0
Влчек
Станислав Влчек
56'
56'
87
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
Запасные
0
Ваняк
Мартин Ваняк
0
Вомачка
Беньямин Вомачка
0
Васильевич
Душан Васильевич
0
Белаид
Тиджани Белаид
0
Кореш
Штефан Кореш
0
Наумов
Ристе Наумов
0
Шенкержик
Зденек Шенкержик