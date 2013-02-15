Матч завершен
Лилль
Лилль
2:0
Матч завершен
Ренн
Ренн
Лига 1, 25 тур

Лига 1,

25 тур

Франция
15 февр. 2013, 22:30 МСК
15.02.2013, 22:30 МСК
пятница
Составы