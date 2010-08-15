Лилль - ПСЖ: 15 августа 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Лилль
Лилль
0:0

Лилль - ПСЖ: 15 августа 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
15 авг. 2010, 22:00 МСК
15.08.2010, 22:00 МСК
воскресенье
Фреди Фотрель
Фреди Фотрель
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События

Матч окончен 0:0
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

03.04.2021 03 апр. 2021 сб 18:00
ПСЖ
0 : 1
Лилль
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 18:00
ПСЖ
0
Лилль
1
17.03.2021 17 марта 2021 ср 19:45
ПСЖ
3 : 0
Лилль
17.03.2021 17 марта 2021 ср 19:45
ПСЖ
3
Лилль
0
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 23:00
Лилль
0 : 0
ПСЖ
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 23:00
Лилль
0
ПСЖ
0
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 23:00
Лилль
0 : 2
ПСЖ
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 23:00
Лилль
0
ПСЖ
2
22.11.2019 22 нояб. 2019 пт 22:45
ПСЖ
2 : 0
Лилль
22.11.2019 22 нояб. 2019 пт 22:45
ПСЖ
2
Лилль
0
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 22:00
Лилль
5 : 1
ПСЖ
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 22:00
Лилль
5
ПСЖ
1
02.11.2018 02 нояб. 2018 пт 22:45
ПСЖ
2 : 1
Лилль
02.11.2018 02 нояб. 2018 пт 22:45
ПСЖ
2
Лилль
1
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 19:00
Лилль
0 : 3
ПСЖ
03.02.2018 03 февр. 2018 сб 19:00
Лилль
0
ПСЖ
3
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 19:00
ПСЖ
3 : 1
Лилль
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 19:00
ПСЖ
3
Лилль
1
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 23:00
ПСЖ
2 : 1
Лилль
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 23:00
ПСЖ
2
Лилль
1
28.10.2016 28 окт. 2016 пт 21:45
Лилль
0 : 1
ПСЖ
28.10.2016 28 окт. 2016 пт 21:45
Лилль
0
ПСЖ
1
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 19:00
ПСЖ
0 : 0
Лилль
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 19:00
ПСЖ
0
Лилль
0
07.08.2015 07 авг. 2015 пт 21:30
Лилль
0 : 1
ПСЖ
07.08.2015 07 авг. 2015 пт 21:30
Лилль
0
ПСЖ
1
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 18:00
ПСЖ
6 : 1
Лилль
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 18:00
ПСЖ
6
Лилль
1
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 23:00
Лилль
1 : 1
ПСЖ
03.12.2014 03 дек. 2014 ср 23:00
Лилль
1
ПСЖ
1
10.05.2014 10 мая 2014 сб 22:00
Лилль
1 : 3
ПСЖ
10.05.2014 10 мая 2014 сб 22:00
Лилль
1
ПСЖ
3
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 22:59
ПСЖ
2 : 2
Лилль
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 22:59
ПСЖ
2
Лилль
2
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 22:59
ПСЖ
1 : 0
Лилль
27.01.2013 27 янв. 2013 вс 22:59
ПСЖ
1
Лилль
0
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 22:00
Лилль
1 : 2
ПСЖ
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 22:00
Лилль
1
ПСЖ
2
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 22:00
Лилль
2 : 1
ПСЖ
29.04.2012 29 апр. 2012 вс 22:00
Лилль
2
ПСЖ
1

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04 мая, 23:55