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Лига 1
Лилль VS ПСЖ
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Лилль - ПСЖ: 16 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Лилль
Лилль
3:1
Лилль - ПСЖ: 16 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Лига 1, 20 тур
Лига 1,
20 тур
Франция
16 янв. 2010, 23:00 МСК
16.01.2010, 23:00 МСК
суббота
Саид Эннжими
Саид Эннжими
Главный Судья
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Прогнозы
События
Матч окончен 3:1
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
18:00
ПСЖ
0 : 1
Лилль
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
18:00
ПСЖ
0
Лилль
1
17.03.2021
17 марта 2021
ср
19:45
ПСЖ
3 : 0
Лилль
17.03.2021
17 марта 2021
ср
19:45
ПСЖ
3
Лилль
0
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
23:00
Лилль
0 : 0
ПСЖ
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
23:00
Лилль
0
ПСЖ
0
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
Лилль
0 : 2
ПСЖ
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
Лилль
0
ПСЖ
2
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:45
ПСЖ
2 : 0
Лилль
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:45
ПСЖ
2
Лилль
0
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
22:00
Лилль
5 : 1
ПСЖ
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
22:00
Лилль
5
ПСЖ
1
02.11.2018
02 нояб. 2018
пт
22:45
ПСЖ
2 : 1
Лилль
02.11.2018
02 нояб. 2018
пт
22:45
ПСЖ
2
Лилль
1
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
19:00
Лилль
0 : 3
ПСЖ
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
19:00
Лилль
0
ПСЖ
3
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
19:00
ПСЖ
3 : 1
Лилль
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
19:00
ПСЖ
3
Лилль
1
07.02.2017
07 февр. 2017
вт
23:00
ПСЖ
2 : 1
Лилль
07.02.2017
07 февр. 2017
вт
23:00
ПСЖ
2
Лилль
1
28.10.2016
28 окт. 2016
пт
21:45
Лилль
0 : 1
ПСЖ
28.10.2016
28 окт. 2016
пт
21:45
Лилль
0
ПСЖ
1
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
19:00
ПСЖ
0 : 0
Лилль
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
19:00
ПСЖ
0
Лилль
0
07.08.2015
07 авг. 2015
пт
21:30
Лилль
0 : 1
ПСЖ
07.08.2015
07 авг. 2015
пт
21:30
Лилль
0
ПСЖ
1
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:00
ПСЖ
6 : 1
Лилль
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
18:00
ПСЖ
6
Лилль
1
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
23:00
Лилль
1 : 1
ПСЖ
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
23:00
Лилль
1
ПСЖ
1
10.05.2014
10 мая 2014
сб
22:00
Лилль
1 : 3
ПСЖ
10.05.2014
10 мая 2014
сб
22:00
Лилль
1
ПСЖ
3
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
22:59
ПСЖ
2 : 2
Лилль
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
22:59
ПСЖ
2
Лилль
2
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
22:59
ПСЖ
1 : 0
Лилль
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
22:59
ПСЖ
1
Лилль
0
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
22:00
Лилль
1 : 2
ПСЖ
02.09.2012
02 сент. 2012
вс
22:00
Лилль
1
ПСЖ
2
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
22:00
Лилль
2 : 1
ПСЖ
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
22:00
Лилль
2
ПСЖ
1
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Новости
Везде говорят, что победительница шоу «Холостяк» Катерина Сафарова – это бывшая девушка Неймара. Это правда или ложь?
#Неймар
30 мая, 21:07
Тренер «Лилля» выиграл чемпионат для мамы, которая лежит в больнице. Это она однажды убедила его прийти в «Лилль»
#Кристоф Гальтье
24 мая, 02:24
Этой ночью самые возбужденные люди на свете – фанаты «Лилля». Бегают по городу, жгут пиро, дерутся с полицией
#Лилль
24 мая, 01:34
«Лилль» – это чемпион с железной задницей и двумя лидерами за 35 лет. Как они устроили революцию во Франции?
#Лилль
23 мая, 23:52
Фернандиньо первым поддержал Неймара после поражения. Обнял прямо на поле – как и всегда до этой игры
#Фернандиньо
05 мая, 01:12
Игроки «ПСЖ» наступали на соперников и устраивали потасовки. Потом обвинили судью: «Он нас посылал»
#ПСЖ
05 мая, 00:36
Мбаппе смотрел полуфинал Лиги чемпионов из запаса. Хромал в аэропорту, медики не выпустили из-за травмы
#Килиан Мбаппе
04 мая, 23:52
Судья Куйперс зарабатывает миллионы на супермаркетах. «ПСЖ» с ним впервые проиграл, а звезды клуба его ненавидят
#Бьорн Куйперс
04 мая, 16:48
#
Новости матча
Три сезона подряд в финале Лиги чемпионов играл клуб-дебютант. И всегда проигрывал
30 мая, 01:36
Тренер «Лилля» посвятил чемпионство родителям: «Мама, я шлю тебе любовь. Папа, тебя нет рядом с нами, но это для тебя»
24 мая, 00:26
«Лилль» – чемпион Франции 🏆
23 мая, 23:48
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка
10 мая, 00:06
Неймар продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года
08 мая, 15:40
«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов
04 мая, 23:55