Лилль - Монако: 08 мая 2022 смотреть онлайн

Лилль
Лилль
-:-

Лилль - Монако: 08 мая 2022 смотреть онлайн

Монако
Монако
Лига 1, 36 тур

Лига 1,

36 тур

Франция
8 мая 2022, -:- МСК
8.05.2022, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:05
Монако
0 : 0
Лилль
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:05
Монако
0
Лилль
0
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
Лилль
2 : 1
Монако
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
Лилль
2
Монако
1
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Монако
5 : 1
Лилль
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Монако
5
Лилль
1
15.03.2019 15 марта 2019 пт 22:45
Лилль
0 : 1
Монако
15.03.2019 15 марта 2019 пт 22:45
Лилль
0
Монако
1
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:00
Монако
0 : 0
Лилль
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 21:00
Монако
0
Лилль
0
16.03.2018 16 марта 2018 пт 22:45
Монако
2 : 1
Лилль
16.03.2018 16 марта 2018 пт 22:45
Монако
2
Лилль
1
22.09.2017 22 сент. 2017 пт 21:45
Лилль
0 : 4
Монако
22.09.2017 22 сент. 2017 пт 21:45
Лилль
0
Монако
4
14.05.2017 14 мая 2017 вс 22:00
Монако
4 : 0
Лилль
14.05.2017 14 мая 2017 вс 22:00
Монако
4
Лилль
0
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 22:00
Монако
2 : 1
Лилль
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 22:00
Монако
2
Лилль
1
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:00
Лилль
1 : 4
Монако
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 21:00
Лилль
1
Монако
4
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 15:00
Лилль
4 : 1
Монако
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 15:00
Лилль
4
Монако
1
14.08.2015 14 авг. 2015 пт 21:30
Монако
0 : 0
Лилль
14.08.2015 14 авг. 2015 пт 21:30
Монако
0
Лилль
0
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 19:00
Лилль
0 : 1
Монако
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 19:00
Лилль
0
Монако
1
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 18:00
Монако
1 : 1
Лилль
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 18:00
Монако
1
Лилль
1
23.03.2014 23 марта 2014 вс 22:59
Монако
1 : 1
Лилль
23.03.2014 23 марта 2014 вс 22:59
Монако
1
Лилль
1
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 22:59
Лилль
2 : 0
Монако
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 22:59
Лилль
2
Монако
0
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 20:00
Монако
1 : 0
Лилль
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 20:00
Монако
1
Лилль
0
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
Лилль
2 : 1
Монако
21.11.2010 21 нояб. 2010 вс 19:00
Лилль
2
Монако
1
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 18:00
Лилль
4 : 0
Монако
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 18:00
Лилль
4
Монако
0
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
Монако
0 : 4
Лилль
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
Монако
0
Лилль
4

Новости

Тренер «Лилля» выиграл чемпионат для мамы, которая лежит в больнице. Это она однажды убедила его прийти в «Лилль»
#Кристоф Гальтье
24 мая, 02:24
Этой ночью самые возбужденные люди на свете – фанаты «Лилля». Бегают по городу, жгут пиро, дерутся с полицией
#Лилль
24 мая, 01:34
«Лилль» – это чемпион с железной задницей и двумя лидерами за 35 лет. Как они устроили революцию во Франции?
#Лилль
23 мая, 23:52
Массовая драка «Монако» и «Лиона». Четыре удаления и минус клуб в чемпионской гонке
#Лига 1
03 мая, 13:25
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
#Александр Головин
07 января, 16:16
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
# Новости матча
Тренер «Лилля» посвятил чемпионство родителям: «Мама, я шлю тебе любовь. Папа, тебя нет рядом с нами, но это для тебя»
24 мая, 00:26
«Лилль» – чемпион Франции 🏆
23 мая, 23:48
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
Головин забил гол и сделал ассист за 29 минут матча против «Ренна»
16 мая, 22:36
Головин забил в полуфинале Кубка Франции. «Монако» разгромно победил
14 мая, 00:02
«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка
10 мая, 00:06
Головин заразился коронавирусом и ушел на карантин
27 апреля, 16:13