Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Евро
Лента
Матчи
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Артем Дзюба
Лионель Месси
Александр Зинченко
Кристиан Эриксен
Юрий Жирков
Игорь Акинфеев
Александр Кокорин
Антонио Рюдигер
Килиан Мбаппе
Россия
Украина
Испания
Дания
Нидерланды
Италия
Франция
Португалия
Уэльс
Бельгия
Швейцария
Спартак
Зенит
Манчестер Сити
Ювентус
Локомотив
Челси
Крылья Советов
Барселона
Манчестер Юнайтед
Аякс
Вильярреал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Украина
Криштиану Роналду
РПЛ
Испания
Дания
Лига чемпионов
Нидерланды
Неймар
Артем Дзюба
Италия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Главная
Футбол
Матч-Центр
Лига 1
Лилль VS Монако
Поделиться:
Лилль - Монако: 08 мая 2022 смотреть онлайн
Лилль
Лилль
-:-
Лилль - Монако: 08 мая 2022 смотреть онлайн
Монако
Монако
Лига 1, 36 тур
Лига 1,
36 тур
Франция
8 мая 2022, -:- МСК
8.05.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Лилль
мин
16
Мэйньян
Майк Мэйньян
28
Рейнилду
Рейнилду
3
Джало
Тиагу Джало
5
Ботман
Свен Ботман
2
Челик
Зеки Челик
24
Сумаре
Бубакари Сумаре
21
Андре
Бенжамин Андре
18
Саншеш
Ренату Саншеш
17
Йылмаз
Бурак Йылмаз
12
Язиджи
Юсуф Язиджи
9
Дэвид
Джонатан Дэвид
Запасные
1
Карнезис
Орестис Карнезис
-
26
Пье
Жереми Пье
-
29
Брадарич
Домагой Брадарич
-
7
Бамба
Жонатан Бамба
-
10
Иконе
Нанитамо Иконе
-
8
Шека
Шека
-
11
Араухо
Луис Араухо
-
22
Веа
Тимоти Веа
-
19
Лихаджи
Исаак Лихаджи
-
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монако
мин
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Энрике
Каю Энрике
3
Марипан
Гильермо Марипан
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
8
Чуамени
Орельен Чуамени
22
Фофана
Юссуф Фофана
17
Головин
Александр Головин
11
Мартиньш
Желсон Мартиньш
9
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
30
Манноне
Вито Манноне
-
26
Агилар
Рубен Агилар
-
20
Дисаси
Аксель Дисаси
-
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
13
Геббельс
Виллем Геббельс
-
27
Дьятта
Крепин Дьятта
-
36
Матацо
Элиот Матацо
-
19
Пеллегри
Пьетро Пеллегри
-
Главный тренер
Нико Ковач
Прошлые матчи
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:05
Монако
0 : 0
Лилль
14.03.2021
14 марта 2021
вс
19:05
Монако
0
Лилль
0
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
15:00
Лилль
2 : 1
Монако
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
15:00
Лилль
2
Монако
1
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монако
5 : 1
Лилль
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монако
5
Лилль
1
15.03.2019
15 марта 2019
пт
22:45
Лилль
0 : 1
Монако
15.03.2019
15 марта 2019
пт
22:45
Лилль
0
Монако
1
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
Монако
0 : 0
Лилль
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
21:00
Монако
0
Лилль
0
16.03.2018
16 марта 2018
пт
22:45
Монако
2 : 1
Лилль
16.03.2018
16 марта 2018
пт
22:45
Монако
2
Лилль
1
22.09.2017
22 сент. 2017
пт
21:45
Лилль
0 : 4
Монако
22.09.2017
22 сент. 2017
пт
21:45
Лилль
0
Монако
4
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Монако
4 : 0
Лилль
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Монако
4
Лилль
0
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
22:00
Монако
2 : 1
Лилль
04.04.2017
04 апр. 2017
вт
22:00
Монако
2
Лилль
1
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:00
Лилль
1 : 4
Монако
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:00
Лилль
1
Монако
4
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
15:00
Лилль
4 : 1
Монако
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
15:00
Лилль
4
Монако
1
14.08.2015
14 авг. 2015
пт
21:30
Монако
0 : 0
Лилль
14.08.2015
14 авг. 2015
пт
21:30
Монако
0
Лилль
0
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
19:00
Лилль
0 : 1
Монако
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
19:00
Лилль
0
Монако
1
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
18:00
Монако
1 : 1
Лилль
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
18:00
Монако
1
Лилль
1
23.03.2014
23 марта 2014
вс
22:59
Монако
1 : 1
Лилль
23.03.2014
23 марта 2014
вс
22:59
Монако
1
Лилль
1
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
22:59
Лилль
2 : 0
Монако
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
22:59
Лилль
2
Монако
0
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
Монако
1 : 0
Лилль
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
Монако
1
Лилль
0
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Лилль
2 : 1
Монако
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Лилль
2
Монако
1
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
18:00
Лилль
4 : 0
Монако
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
18:00
Лилль
4
Монако
0
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
Монако
0 : 4
Лилль
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
Монако
0
Лилль
4
Показать еще
Новости
Тренер «Лилля» выиграл чемпионат для мамы, которая лежит в больнице. Это она однажды убедила его прийти в «Лилль»
#Кристоф Гальтье
24 мая, 02:24
Этой ночью самые возбужденные люди на свете – фанаты «Лилля». Бегают по городу, жгут пиро, дерутся с полицией
#Лилль
24 мая, 01:34
«Лилль» – это чемпион с железной задницей и двумя лидерами за 35 лет. Как они устроили революцию во Франции?
#Лилль
23 мая, 23:52
Массовая драка «Монако» и «Лиона». Четыре удаления и минус клуб в чемпионской гонке
#Лига 1
03 мая, 13:25
Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
#Александр Головин
07 января, 16:16
Головин вышел впервые с лета и забил через 10 секунд. Мог играть еще месяц назад, но его сильно берег Ковач
#Александр Головин
06 января, 22:55
#
Новости матча
Тренер «Лилля» посвятил чемпионство родителям: «Мама, я шлю тебе любовь. Папа, тебя нет рядом с нами, но это для тебя»
24 мая, 00:26
«Лилль» – чемпион Франции 🏆
23 мая, 23:48
«ПСЖ» выиграл у «Монако» в финале Кубка Франции. Мбаппе поучаствовал во всех голах
20 мая, 00:07
«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
17 мая, 10:49
Головин забил гол и сделал ассист за 29 минут матча против «Ренна»
16 мая, 22:36
Головин забил в полуфинале Кубка Франции. «Монако» разгромно победил
14 мая, 00:02
«ПСЖ» не обыграл «Ренн». Теперь «Лилль» лидирует в Лиге 1 с преимуществом в три очка
10 мая, 00:06
Головин заразился коронавирусом и ушел на карантин
27 апреля, 16:13