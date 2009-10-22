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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Лилль
Лилль
Обраньяк 38
Виттек 63
Азар 84
3:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Лига Европы, 3 тур
Лига Европы,
3 тур
22 окт. 2009, 22:05 МСК
22.10.2009, 22:05 МСК
четверг
Дарко Чеферин
Дарко Чеферин
Главный Судья
Составы
Лилль
мин
0
Бутель
Людовик Бутель
90
0
Эмерсон
Эмерсон
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Шеджу
Орельен Шеджу
90
0
Вандам
Джерри Вандам
90
0
Мавуба
Рио Мавуба
90
0
Кабай
Йоан Кабай
81
0
Бальмон
Флоран Бальмон
90
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
38'
38'
73
0
Виттек
Роберт Виттек
63'
63'
90
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
65
Запасные
0
Ландро
Микаэль Ландро
0
Берья
Франк Берья
0
Дюмон
Стефан Дюмон
0
Азар
Эден Азар
84'
0
Жервиньо
Жервиньо
0
Фро
Пьер-Ален Фро
Дженоа
мин
0
Амелия
Марко Амелия
90
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
90
0
Моретти
Эмилиано Моретти
90
0
Эспозито
Андреа Эспозито
46
0
Кришито
Доменико Кришито
44
0
Миланетто
Омар Миланетто
90
0
Юрич
Иван Юрич
90
0
Росси
Марко Росси
90
0
Паласио
Родриго Паласио
90
0
Место
Джандоменико Место
90
0
Флоккари
Сержио Флоккари
62
Запасные
0
Скарпи
Алессио Скарпи
0
Томович
Ненад Томович
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Сапатер
Альберто Сапатер
0
Скулли
Джузеппе Скулли
0
Палладино
Раффаэле Палладино
0
Фигуэроа
Лусиано Фигуэроа